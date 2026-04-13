Al Vinitaly il Piemonte incontra l'Ue e chiede più peso per le regioni e aiuto con i carburanti (Video)

La Regione ha incontrato il Commissario Europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Christophe Hansen, durante un pranzo istituzionale al Vinitaly di Verona, proprio al Ristorante del Piemonte. Il presidente Alberto Cirio e l'assessore al Commercio e all'Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni hanno parlato con Hansen delle sfide del settore e di cosa può fare l'Europa.

"Siamo in un momento di difficoltà - ha spiegato Bongioanni - dovuto alle congiunture geopolitiche e abbiamo bisogno di una grande attenzione da parte dell'Unione Europea. Ci preoccupa che non venga dato peso alle regioni nella fase di programmazione, che è fondamentale perché ogni regione recepisce le istanze del proprio territorio e ha delle istanze che non sempre coincidono con quelle vicine".

"Vogliamo che nella PAC rientri anche l'apicoltura e abbiamo bisogno di un discorso serio sui carburanti, con delle disponibilità che siano reali per quello che ci potrebbe aspettare se lo stretto di Hormuz non apre nelle prossime 3-4 settimane. Oggi in questo momento conviviale abbiamo potuto incontrare anche altri ministri d'Europa dove sono già nate delle collaborazioni. Saremo in Serbia il 10 di ottobre proprio ad andare a promuovere il vino e sicuramente ci saranno altri momenti di incontro".

"È un piacere essere qui per la seconda volta e scoprire di nuovo la ricchezza e la varietà delle regioni produttrici di vino - ha commentato Hansen -. Penso che il vino sia anche l'identità delle persone che vivono lì, nei paesaggi forgiati nei secoli dai produttori di vino. Per questo è molto importante essere qui come Commissario Europeo per l'Agricoltura, per vedere quali sono le opportunità e le sfide e per aiutare il settore, e anche essere qui nella Regione Piemonte, che è ovviamente una regione molto importante. Sono stato in Piemonte per vacanze personali ed è una regione molto bella, con molta diversità di produzione di vino e di cibo. Sono un grande fan della regione".