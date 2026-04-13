Montescheno, musica e solidarietà in ricordo di don Antonio Visco

Si terrà il 18 aprile alle 21.00 nella chiesa di Montescheno un concerto in ricordo di don Antonio Visco. Si esibiranno: il coro Valdossola diretto da Luca Allegranza, il coro Gaudium diretto da Monica Delfina Morellini e il coro Seo Cai diretto da Alice Bandini. Le offerte raccolte andranno per il fondo di solidarietà di Casa don Gianni.

Don Antonio Visco, prete psicologo nato a Cameri il 16 aprile del 1939, parroco di Montescheno per 50 anni, è morto il 13 febbraio 2014. È stato il fondatore di Casa don Gianni. Insieme a don Gianni Lucchessa e don Luigi Tramonti era stato molto impegnato nel sociale. Il comune di Montescheno nel 2024 gli aveva intitolato una strada. Molti sono stati i progetti da lui nati e portati a compimento nella comunità di Montescheno, dal campo sportivo alla Casa Anziani della Valle.