Festa di Primavera in piazza Mercato: appuntamento domenica 26 aprile a Domodossola

Torna domenica 26 aprile in piazza Mercato a Domodossola la Festa di Primavera organizzata dall’associazione culturale Oscella Felix con il patrocinio della città di Domodossola. Il programma prenderà il via alle 12.00 con il pranzo: in menù polenta con spezzatino, salamino e gorgonzola, seguiti dai dolci. Sarà possibile consumare il pranzo nei tavoli all'aperto. Nel pomeriggio, alle 14.00, sarà invece il momento dello stinchett. Ad accompagnare l’evento ci sarà anche la musica degli Urban Swingers – Street Popular Band, che animerà la piazza durante la giornata.

Spazio inoltre alle bancarelle e alle produzioni del territorio con l’iniziativa “Lo Zero che conta”, dedicata ai prodotti a km 0. “Questa è la sesta edizione della Festa di Primavera – spiega Mimmo Lipari, presidente di Oscella Felix – e il ricavato dell’iniziativa servirà a sostenere le serate musicali da noi organizzate e che si terranno dal 27 giugno al 30 agosto, tutti i martedì e non solo, presso il convento delle suore rosminiane".

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3791426870. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.