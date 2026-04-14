Beura si prepara alla patronale di San Giorgio

Beura si prepara alla festa patronale di San Giorgio. Il 23 aprile in chiesa inizia alle 18.30 il triduo in preparazione alla festa. Sabato 25 aprile alle 21.00 nella chiesa di San Giorgio si terrà il concerto “Ludo e Tilly il respiro della luna” con I VeCuOs Brass, un viaggio tra suoni e immagini. La formazione è composta da Matteo Macchia (prima tromba), Federico Cavalli (seconda tromba), Gino Salviato (tuba), Luca Dosio (corno), Ruben Pompilio (trombone) e Greta Marzaroli (narrazione).

Domenica 26 aprile alle 10.00 messa solenne, a seguire la processione, il banchetto di lavoretti e il banchetto delle torte. Durante la santa messa saranno ricordati gli anniversari di matrimonio. Alle 12.15 al salone San Giorgio pranzo insieme “porta e condividi”; occorre segnalare la propria adesione a Roberta 3463103588 entro il 17 aprile. Alle 15.00 benedizione dei bambini in chiesa, a seguire nel campo da calcio festa per tutte le famiglie, estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi con giochi e a seguire la merenda insieme.