Questa sera il concerto di Primavera dedicato al 60esimo anniversario della Croce Rossa

Sarà dedicato al sessantesimo anniversario della Croce Rossa di Domodossola il Concerto di Primavera che il Civico Corpo Musicale di Domodossola e la Banda di Fomarco regaleranno alla città domenica 12 aprile.

L'appuntamento è in programma alle 21 presso la sala eventi della Comunità Montana Valle Ossola. "Ogni anno programmiamo il Concerto di Primavera in collaborazione con le varie associazioni del territorio - spiega Gian Marco Iaria, presidente del Civico Corpo Musicale di Domodossola. - L’anno scorso l’abbiamo programmato con l’Aib, quest’anno, in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione del Comitato della Croce Rossa domese, abbiamo pensato di condividere questo momento con loro".

Il Concerto di Primavera rientra infatti tra i primi eventi inseriti nel calendario delle celebrazioni per il 60° anniversario di fondazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Domodossola (1966-2026). Un programma ricco di appuntamenti che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, ma che già ora vede nella serata musicale del 12 aprile uno dei momenti più attesi. Sul palco si esibiranno due importanti realtà bandistiche del territorio: il Civico Corpo Musicale di Domodossola, diretto dal Maestro Fabrizio Bionda, e la Banda Musicale di Fomarco, diretta dal Maestro Francesca Mosca.

Un incontro che punta a valorizzare la tradizione musicale locale e a creare un’occasione di festa condivisa. Il repertorio proposto sarà pensato per coinvolgere pubblici diversi: "Avremo un programma molto vario che spazia dalle musiche da film a brani di repertorio anche classico, cercando di soddisfare un po’ tutti i gusti musicali del nostro pubblico - spiega Iaria - Del resto il ruolo della banda è anche quello di portare tra il pubblico repertori di vario tipo e cercare di incontrare i gusti delle persone".

Il concerto sarà anche un momento per ricordare il lavoro quotidiano della Croce Rossa sul territorio, tra attività di soccorso, assistenza sanitaria e interventi sociali che da decenni rappresentano un riferimento fondamentale per Domodossola e per l’intera area ossolana. Per il Civico Corpo Musicale, l’evento del 12 aprile sarà anche uno dei primi tasselli di una stagione che proseguirà nei prossimi mesi.

"Il prossimo appuntamento sarà quello del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica - anticipa il presidente - Quanto alla programmazione autunnale e natalizia, è già in fase di definizione. Ci stiamo lavorando e a settembre renderemo noto alla cittadinanza quelli che saranno gli impegni e gli appuntamenti che ci porteranno alla fine dell’anno".