Masera in festa: due nuovi sacerdoti, un segno di speranza dopo 60 anni

In un periodo di crisi vocazionali ecco una, anzi due buone notizie arrivano da Masera. Il paese dov'è parroco don Luigi Preioni, che è inoltre vicario territoriale dell'Ossola, accoglierà domenica per la prima messa due nuovi sacerdoti di Masera.

Un evento eccezionale soprattutto anche in considerazione del fatto che l'ultimo sacerdote di Masera fu il compianto don Piero Ceretti ordinato 60 anni fa dall'allora vescovo monsignor Placido Maria Cambiaghi. I due giovani ormai prossimi all'ordinazione sacerdotale, nati e cresciuti a Masera sono: Luca Ariola di 32 anni e Francesco David di 29 anni.

Domenica nella parrocchia di San Martino sarà grande festa quindi per i due nuovi sacerdoti che verranno ordinati dal Vescovo il giorno prima a Novara con altri quattro diaconi che con loro hanno percorso gli anni di studio e di formazione nel Seminario Diocesano di Gozzano.

“Sarà un evento storico per Masera. Sono un segno di speranza, sono frutto di Comunione e Liberazione il movimento cattolico nato dal carisma di don Luigi Giussani. Sei anni fa - dice don Luigi - sono venuti a chiedermi di andare in seminario. Nel periodo di studio nei momenti liberi mi hanno dato una mano nelle varie iniziative della parrocchia in particolare nei centri estivi. Poter vedere due giovani del paese diventare sacerdoti è un grande avvenimento”

Sabato 18 ci sarà un pullman che porterà i maseresi a Novara per vivere l'importante celebrazione inoltre alcuni andranno con mezzi propri e un altro pullman porterà a Novara le Corali parrocchiali di Masera e di Pallanza che canteranno durante la celebrazione.

Domenica 19 poi festa in paese per la prima Messa. Alle 10 accoglienza dei due novelli sacerdoti in piazza Municipio, seguirà il saluto del sindaco Norma Bianchi e poi il corteo, preceduto dalla Banda Musicale di Crevoladossola, verso la chiesa per la Messa solenne concelebrata da don Luca e don Francesco e da altri confratelli. Seguirà al salone Impianti sportivi il pranzo a buffet in onore di don Luca e don Francesco. Alle 18 al Santuario di Re una seconda Messa celebrata dai novelli sacerdoti.