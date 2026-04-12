Martedì a Ornavasso i funerali di Ferruccio Bacchin

Sarà celebrato martedì 14 aprile alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Ornavasso il funerale di Ferruccio Bacchin, il 57enne che ha perso la vita ieri, 11 aprile, in un tragico incidente avvenuto nei boschi del comune ossolano. Il rosario sarà invece recitato domani, 13 aprile, alle 20.00 nella chiesa dei padri francescani.

Bacchin, di professione autotrasportatore, era impegnato nel taglio di alcuni alberi insieme al figlio quando un ramo lo ha colpito alla testa, causando un trauma cranico. Vani, purtroppo, i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori giunti a bordo dell’eliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i militari del soccorso alpino della guardia di finanza, che hanno chiarito la dinamica dell’incidente.

In attesa della celebrazione dei funerali, la salma si trova alla casa funeraria Caretti di Gravellona Toce. Bacchin lascia la moglie Simona, i figli Alessio e Nicolò, il fratelli Ilario e le sorelle Tullia e Amabile.