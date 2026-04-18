Giorgio Bizzarri confermato presidente di Anteas Piemonte

Si è svolta mercoledì 15 aprile, presso la sede regionale Cisl Piemonte, l’assemblea congressuale di Anteas Piemonte, l’associazione di volontariato “Tutte le Età Attive per la Solidarietà” legata alla Cisl e alla Fnp, che ha confermato alla guida regionale Giorgio Bizzarri.

Il direttivo ha infatti rieletto Bizzarri presidente, incarico che ricopre dal febbraio 2024 dopo l’esperienza come segretario generale Fnp Cisl Piemonte. L’assemblea si è svolta all’insegna dello slogan “Il coraggio della partecipazione è il coraggio di abitare il futuro”.

Ai lavori hanno partecipato il presidente nazionale Anteas Giuseppe De Biase, insieme ai segretari generali Fnp e Cisl Piemonte Alessio Ferraris e Luca Caretti. Tra gli ospiti istituzionali sono intervenuti anche l’assessore regionale al patrimonio Gian Luca Vignale, il consigliere regionale della Lista Civica Cirio Silvio Magliano, la consigliera regionale del Partito Democratico Monica Canalis e la capogruppo Pd in Consiglio regionale Giovanna Pentenero.

Nel suo intervento dopo la riconferma, Bizzarri ha ringraziato per la fiducia ricevuta sottolineando il ruolo crescente dell’associazione sul territorio: “Anteas Piemonte conta 646 volontari e 3.290 iscritti in tutta la regione. Il nostro obiettivo è continuare a crescere per contrastare la solitudine, un fenomeno che riguarda non solo gli anziani ma anche i giovani. La sfida è rafforzare la partecipazione e la solidarietà intergenerazionale”.