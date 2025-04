Le previsioni meteo per il weekend di Pasqua

Dopo la tregua, ritorna il maltempo, con l'approfondimento di una nuova saccatura atlantica tra il Golfo di Biscaglia e la Spagna, che inizierà oggi a far affluire correnti nuovamente più umide sudoccidentali. “Riprenderanno quindi piogge sparse e rovesci sulle zone montane e pedemontane nordoccidentali, comunque di intensità moderata. Le precipitazioni – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - saranno più diffuse da pomeriggio-sera e proseguiranno domani mattina. Domenica pomeriggio le precipitazioni saranno più sparse, ma con possibili temporali in pianura. La quota neve sarà in genere a circa 1700-2000 m. Lunedì tempo in miglioramento, con condizioni probabilmente soleggiate”.

SABATO 19 APRILE 2025

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: al mattino rovesci sparsi sulla fascia alpina e pedemontana nordoccidentale. Nel pomeriggio rovesci più diffusi sulle medesime zone e in parziale intensificazione; qualche rovescio potrebbe anche estendersi alle zone di pianura adiacenti. Quota neve sui 1700-2000 m. Zero termico: in calo sui 2300-2500 m, con valori inferiori sui 2200 m su settori alpini nordoccidentali e settentrionali. Venti: moderati in montagna, da sud-ovest sulle Alpi e da sud-est sull'Appennino, in intensificazione alla sera; deboli variabili o meridionali in pianura, con rinforzi moderati su Astigiano e Alessandrino

DOMENICA 20 APRILE 2025

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso al mattino, successive schiarite con nuvolosità variabile nel pomeriggio. Precipitazioni: moderate diffuse al mattino, con valori localmente forti sui settori montani e pedemontani compresi tra Alpi Cozie nord e Lepontine. Dal pomeriggio tendenza all'attenuazione, con precipitazioni più sparse. Possibili temporali sparsi in pianura. Quota neve sui 1700-2000 m, ma localmente anche inferiore nelle valli del Torinese. Zero termico: in lieve calo in serata, sui 2100-2200 m sul settore occidentale, sui 2300-2400 m su quello orientale. Venti: moderati da sud in montagna, con rinforzi anche forti sui rilievi meridionali, deboli o moderati da est in pianura

LUNEDI' 21 APRILE 2025

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso con velature e nubi a sviluppo pomeridiano in montagna. Precipitazioni: residui fenomeni al mattino sull'Alessandrino, possibili isolati rovesci di debole intensità a ridosso dei rilievi alpini nelle ore pomeridiane. Zero termico: in progressivo rialzo fino a 2600-2700 m. Venti: sulle Alpi inizialmente moderati sudoccidentali, in rapida attenuazione e rotazione da ovest-nordovest. Calmi o deboli variabili altrove