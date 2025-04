Le 'Penne Nere' raccontano il centenario nelle scuole di Vanzone

Lunedì 14 aprile, in occasione dell’imminente Centenario di fondazione del Gruppo Alpini di Vanzone con San Carlo che sarà festeggiato dal 30 maggio al 2 giugno, alcune “Penne Nere” vanzonesi si sono recate alle scuole elementari del paese per raccontare ai bambini il programma delle celebrazioni, ma non solo, perché ampio spazio è stato riservato alla storia del Gruppo, alla spiegazione di chi sono gli Alpini, del loro ruolo e di che cosa hanno fatto le “Penne Nere” per Vanzone con San Carlo. Tanta la curiosità dei giovani studenti.

Essendo il Centenario un appuntamento che coinvolgerà l’intera comunità anche le scuole elementari di Vanzone saranno impegnate con entusiasmo nei festeggiamenti.