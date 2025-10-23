In Canton Vallese i Mondiali di raclette

Il Vallese ospiterà dal 24 al 26 ottobre i Campionati mondiali di raclette, Si terranno a Morgins, in Vallese, per la seconda edizione. Morgins è un villaggio nel comune di Troistorrents , nel distretto di Monthey.

In gara oltre 150 formaggi provenienti da 13 paesi. E’ la seconda volta che Morgins ospita questo evento: la prima era stata nel 2023 ed aveva visto la partecipazione di 87 formaggi di sette paesi: le raclette migliori erano state giudicate quelle realizzate con prodotti vallesani e del Canton Obvaldo.

La raclette è un tipico piatto della tradizione culinaria elvetica. Il nome deriva dall'antico modo in cui i pastori scaldavano la mezza forma di formaggio vicino al fuoco del camino, per poi raschiarne la parte fusa direttamente sul piatto. Oggi, invece, in tavola si è passati agli apparecchi elettrici.

Sarà una giuria mista composta da professionisti ‘eleggere’ le migliori forme.

Cinque le categorie di formaggi in concorso sono cinque: latte crudo di vacca di alpeggio, latte crudo di vacca, latte di vacca termizzato o pastorizzato, latte di capra e latte di pecora.