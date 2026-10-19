Piscine a rischio per il caro bollette, arrivano i primi aiuti

Non è caduto nel vuoto l'appello della Ges.Pi, l'associazione gestori piscine Piemonte. Nelle scorse settimane in una conferenza stampa congiunta Roberto Lometti, referente del territorio dell'associazione e gestore delle piscine di Borgomanero e Borgosesia, Eros Pavon, gestore del centro sportivo di Bagnella e Marco Longo Dorni, gestore del centro di Domodossola, avevano evidenziato le criticità legate al caro bollette, con possibili ripercussioni sugli utenti nella stagione invernale e con il concreto rischio di chiusure programmate.

“C'è una novità importante - spiegano i gestori - sono stati stanziati dal dipartimento per lo sport quattro milioni e quattrocentomila euro a sostegno dei gestori degli impianti natatori. Una cifra che non risolve ovviamente la problematica in toto, ma quanto meno è un segnale di attenzione. La piattaforma dove presentare la domanda di contributo rimarrà attiva fino al 9 novembre”.