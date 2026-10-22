Mercato auto Piemonte: passo avanti a settembre

Passo avanti a settembre per il mercato auto piemontese, ma il 2026 è ancora negativo. Le immatricolazioni sono, dunque, cresciute rispetto allo stesso mese di un anno fa, però non colmando il calo dei primi 9 mesi. Le auto green immatricolate in Piemonte, poi, sono state più di quelle a gasolio, che sono crollate a quota 541 unità. Ma il mercato è dominato dalle ibride. È questa la fotografia del mercato elaborata dall’ufficio studi dell’Ancma, sulla base di quanto diffuso dal ministero dei Trasporti. 15.870 le vetture messe su strada in Piemonte, erano state 15.337.

Bene diverse province, il capoluogo Torino su tutte sostenuto dal maxi acquisto di Peugeot 308, mentre zoppica ancora il Verbano Cusio Ossola: da 296 a 273. Un movimento minimo in ogni caso, sostengono gli esperti, che richiede ancora tempo prima di poter essere considerata vera e propria tendenza. Nella top 10 Piemonte figura al primo posto la Peugeot 208 (2.984 immatricolazioni), seguita dalla Fiat Panda (2.295), mentre nel Vco sul gradino più alto del podio c’è la Hunday (18), poi la Panda (14). I “cugini” novaresi hanno venduto a settembre 2026 41 Panda e 29 Suzuki Swift.