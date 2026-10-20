Previsioni occupazionali di ottobre, nel Vco 800 nuovi contratti

Sono 6.070 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di ottobre 2026, pari al 19,2% delle entrate complessive previste a livello regionale. È quanto emerge dal bollettino mensile del sistema di monitoraggio per l'occupazione e la formazione Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea ed elaborate dal Servizio Studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Osservando più da vicino i dati relativi alla provincia del Verbano Cusio Ossola, le entrate programmate a ottobre 2026 sono 880 (+40 rispetto al 2025); nel 22% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per il 78% saranno a termine. Si concentreranno per il 73,1% nel settore dei servizi e per il 69% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

L’11% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (17%). In 46 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.

L’8,4% delle entrate sarà destinato a personale in possesso di un titolo terziario (laurea o ITS), mentre una quota pari al 37,3% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni. Le entrate previste riguarderanno per il 24% il settore dei servizi di alloggio e ristorazione, per il 18% il commercio, per il 13% i servizi alle persone e infine per il 45% gli altri settori.