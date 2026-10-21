Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego di Omegna per la settimana in corso. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
- 20266413 Hotel località San Domenico di Varzo cerca 3 addetti alle pulizie delle camere e degli spazi comuni, si richiede esperienza pregressa in realtà alberghiere, ordine, precisione e serietà, conoscenza sufficiente dell’inglese. Si offre contratto a tempo determinato full time di circa 5 mesi, possibilità di vitto e alloggio se necessario.
- 20266410 Hotel località San Domenico di Varzo cerca 1 manutentore di struttura ricettiva con esperienza, si richiedono capacità manuali e di problem solving nella risoluzione di guasti agli impianti e alle strutture, preferibile autonomia negli spostamenti e nella organizzazione delle attività. Si offre contratto a tempo determinato full time di circa 5 mesi, possibilità di vitto e alloggio se necessario.
- 20266304 Hotel di Macugnaga cerca due addetti per servizio pasti colazione/cena e 1 per pulizia camere e servizio cena, contratto stagionale, lavoro solo nei week end e a tempo pieno durante i periodi festivi come Natale e Carnevale, alloggio se fuori zona.
- 20266326 Hotel di Verbania ricerca un/una addetto/a alla preparazione delle colazioni e relative pulizie della sala. Orario part-time di 25h settimanali con orario dalle 6.30 alle 10.30 da lunedì alla domenica con un riposo compensativo. Contratto iniziale di 3 mesi. Ral 13190 €
- 20264473 Stamperia industriale di Verbania, ricerca un/una impiegato/a GRAFICO. Il/la candidato/a deve avere una buona autonomia nell'utilizzo dei programmi grafici (Illustrator e Photoshop). Orario Full time, dalle 8.30-12.00 e dalle 13.30-18.00 da lunedì al venerdì. RAL 20-25k.
- 20266323 Negozio di articoli sportivi situato a San Domenico di Varzo cerca un addetto alle consegne con patente B. Richiesta disponibilità a lavoro nei week end, residenza in zona oppure disponibilità a trasferimento in alloggio in tariffa agevolata a S. Domenico. Non richiesta esperienza. Full time con retribuzione mensile intorno ai 1300 euro.
- 20266172 Negozio di Domodossola specializzato nella vendita di servizi e prodotti di telefonia cerca 1 sales assistant da assumere come apprendista (età 18/29 anni), si richiede diploma, buon uso PC, attitudine al contatto con la clientela, buona dialettica e capacità di problem solving.
- 20266009 Azienda del settore manifatturiero situata ad Omegna, ricerca un/una addetto/a al customer service. La risorsa si occuperà della gestione dell'intero ciclo dell'ordine, dall'inserimento a sistema fino alla consegna, mantenendo un costante contatto con clienti nazionali e internazionali. Contratto iniziale di sostituzione maternità. Ral 30-35k
- 20265870 Bar pasticceria di Domodossola cerca due camerieri di sala per nuova gestione, si richiede minima esperienza, attitudine al contatto con la clientela, gentilezza e precisione. Si offre contratto a tempo determinato di sei mesi per 34 ore settimanali con turni anche nei week end.
- 20265734 Bar tavola calda di Domodossola cerca 1 addetto/a bar e servizio ai tavoli per orario centrale dalle 11.30 alle 14:30 dal lunedì al sabato, possibilità di lavorare anche per più ore se disponibili. Non è richiesta esperienza, si propone inserimento formativo e poi assunzione.
- 20265726 Azienda leader nel settore delle energie rinnovabili cerca un elettricista da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato per installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti di ricarica veicoli elettrici. Richiesta minima esperienza in ambito edile/idraulico/elettrico. Richiesta patente B e disponibilità a lavori in quota.