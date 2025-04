Pasqua in giallo, ma per Pasquetta si torna a vestirsi di verde dopo una settimana di paura

Le allerte meteo sul Piemonte, che hanno tenuto banco nella settimana in corso, rientrano nel giorno di Pasqua. Nel bollettino diramato quotidianamente da Arpa la nostra regione torna a colorarsi completamente di verde per la giornata di domani. Restata in giallo per oggi, domenica 20 aprile, la parte centro settentrionale dell’area piemontese.

Interessata dall’allerta tutta la provincia di Torino (tranne alta val Susa, Chisone e Pellice) ma anche alessandrino, astigiano, biellese, vercellese, novarese e verbano.

Le autorità segnalano, comunque, la possibilità di fenomeni torrentizi e isolati smottamenti di versante dopo la grande quantità di pioggia caduta nei giorni scorsi che in, certe località, ha superato i 500 millimetri.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 20 aprile, sono previste precipitazioni moderate sull'alto Piemonte. L'arrivo di aria più fresca e instabile potrebbe innescare temporali sparsi, soprattutto a nord del Po e lungo la fascia pedemontana occidentale.

Per la giornata di domani, lunedì 21 aprile, le previsioni indicano condizioni meteorologiche stabili, senza fenomeni significativi. Pasquetta in verde, quindi, dopo giorni di paura, mentre il Piemonte cerca di ripartire.