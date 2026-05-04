Fondazione Cariplo investe nel Vco: oltre 1,8 milioni per cultura e comunità

La commissione centrale di beneficenza, organo di indirizzo di Fondazione Cariplo, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2025. L'attività filantropica complessiva dello scorso anno ammonta a 187,2 milioni di euro (nel 2024 era stata di 164,5 milioni di euro); queste risorse sono state destinate alla realizzazione di 1265 progetti, nei diversi ambiti di intervento della Fondazione. Un’attività che si è sviluppata sempre più per linee di mandato trasversali a cui le tradizionali aree di intervento (ambiente, cultura, ricerca scientifica e servizi alla persona) hanno portato il loro contributo.

Per quanto riguarda il Verbano Cusio Ossola, nel 2025 la Fondazione Cariplo ha assegnato 15 contributi per un totale di oltre 1,8 milioni di euro. Di questi, dieci contributi, per circa 500mila euro, riguardano l’area arte e cultura. A questi + si affianca il nuovo settore delle sfide trasversali, che ricomprende i contributi destinati alle Fondazioni di Comunità (prima ricompresi nell’ambito Servizi alla Persona), alle iniziative per il rafforzamento delle comunità locali (ex emblematici territoriali), ai progetti emblematici maggiori e ad altri interventi. Nel territorio del Vco, questo settore comprende cinque contributi per oltre 1,3 milioni di euro.

Giulia Margaroli, membro della commissione centrale di beneficenza per la provincia del Vco, dichiara: “Nel Verbano Cusio Ossola l’intervento di Fondazione Cariplo nel 2025 si è concentrato sul rafforzamento delle comunità locali, sostenendo progettualità capaci di generare impatto sul territorio. Cultura e iniziative comunitarie si confermano leve fondamentali per rafforzare identità, coesione e partecipazione. Un percorso che mette al centro le persone e valorizza le energie del territorio, trasformandole in opportunità di crescita condivisa”.