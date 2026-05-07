Formazione tecnica superiore, il Piemonte investe sul futuro

La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno sulla formazione e sul lavoro approvando il nuovo atto di indirizzo per la programmazione triennale 2026-2029 dell’offerta di Formazione Tecnica Superiore, che comprende i percorsi e le attività degli Its Academy e i percorsi Ifts. Un investimento complessivo di 42,3 milioni di euro di risorse regionali – a cui si aggiungeranno ulteriori fondi nazionali e possibili risorse Pnrr – per costruire competenze, sostenere le imprese e accompagnare i giovani verso un’occupazione qualificata.

«Con questo piano rafforziamo una scelta chiara: investire sulla formazione tecnica superiore come leva concreta di sviluppo e occupazione - spiega Daniela Cameroni, assessore alla Formazione della Regione Piemonte - Gli Its Academy e i percorsi IFTS rappresentano una risposta efficace ai bisogni reali delle imprese e, allo stesso tempo, un’opportunità vera per i nostri giovani di costruire il proprio futuro senza dover lasciare il territorio. I risultati parlano da soli: oltre il 90% degli studenti trova lavoro entro un anno. Questo significa che quando la formazione è costruita insieme al sistema produttivo, funziona. La Regione Piemonte continuerà a portare avanti questa visione con determinazione, trasformando le politiche formative in risultati concreti e misurabili per cittadini e imprese».

I percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (Its Academy), realizzati da sette Fondazioni, rappresentano un canale formativo altamente specializzato e sempre più strategico. Si tratta di corsi biennali (1800 ore) in aree tecnologiche chiave – dall’energia alla meccatronica, dall’agroalimentare all’Ict, fino al turismo e al tessile – con una forte componente pratica: almeno il 35% delle ore si svolge in azienda, anche all’estero. Al termine del percorso, gli studenti conseguono un diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, riconosciuto a livello nazionale ed europeo (livello Eqf 5), che apre direttamente le porte al mondo del lavoro o consente la prosecuzione degli studi universitari.

Gli Its Academy si confermano una delle risposte più efficaci alla richiesta di competenze tecniche avanzate da parte delle imprese: percorsi gratuiti, altamente professionalizzanti, capaci di trasformare la formazione in occupazione concreta.

Accanto agli Its, i percorsi Ifts offrono una formazione tecnica mirata e più breve: corsi annuali post-diploma da 800 ore, progettati insieme da scuole, enti di formazione, università e imprese. Percorsi che combinano aula e lavoro, formando tecnici specializzati in grado di operare nei processi produttivi e organizzativi delle aziende.

Entrambe le tipologie possono essere realizzate anche in apprendistato: una formula che consente di studiare e lavorare contemporaneamente, conseguendo il titolo e percependo un compenso, in un modello concreto di integrazione tra formazione e impresa.

I risultati confermano la validità del sistema: in Piemonte gli Its registrano da anni performance molto elevate, con oltre il 90% degli studenti che, a un anno dal diploma, trova lavoro in modo coerente con il percorso svolto. Un dato che testimonia l’efficacia di un modello capace di rispondere in modo puntuale alle esigenze del sistema produttivo.

L’alta formazione tecnica rappresenta oggi una leva strategica per lo sviluppo: forma competenze avanzate, sostiene l’innovazione, riduce il divario tra domanda e offerta di lavoro e rafforza la competitività delle imprese.

Gli Its Academy, in particolare, contribuiscono a diffondere la cultura scientifica e tecnologica, a orientare i giovani verso le professioni tecniche, a supportare l’aggiornamento dei docenti e a favorire il trasferimento tecnologico, soprattutto a beneficio delle piccole e medie imprese. Un sistema che accompagna i giovani nel passaggio dalla formazione al lavoro e sostiene, allo stesso tempo, la crescita continua delle competenze lungo tutto l’arco della vita.