Con "Adotta una Pigotta" il comune di Crodo sostiene l'Unicef

Il comune di Crodo ha aderito al progetto Unicef “Adotta una Pigotta”, grazie al quale ad ogni nuovo nato di Crodo verrà offerta in dono una bambola artigianale. Il comune in questo modo sosterrà l’Unicef nel supporto ai bambini nati in zone del mondo dove ci sono guerre e carestie, dove manca tutto, ed ogni giorno si deve lottare per poter sopravvivere.

Con il ricavato di questo progetto, infatti, l’Unicef, Fondo per l’Infanzia delle Nazioni Unite, riesce a garantire assistenza sanitaria, vaccinazioni, acqua potabile, alimenti terapeutici, scuole e protezione nelle zone del mondo dove tutto ciò manca.

Le Pigotte, in dialetto lombardo erano le bambole di pezza del dopoguerra; oggi sono realizzate a mano nelle famiglie, da nonni, genitori e bambini, ma anche nelle scuole, nelle associazioni e nei centri anziani di tutta Italia. Il contributo è di 25 euro per ogni Pigotta. Il comune, secondo il trend delle nascite di bambini residenti a Crodo negli ultimi anni, ha stabilito di offrire il contributo di 500 euro per 20 Pigotte corredate da attestato, locandina e lettera per i genitori.