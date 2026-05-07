Festa della Mamma, iniziative speciali negli uffici postali e un francobollo dedicato alla musica italiana

Poste Italiane celebra la Festa della Mamma anche nel Verbano Cusio Ossola con una serie di iniziative speciali che uniscono tradizione, cultura e filatelia. In occasione della ricorrenza, negli uffici postali del territorio sono disponibili prodotti dedicati, pensati sia per i collezionisti sia per chi desidera ricordare in modo originale una giornata significativa.

Tra le proposte, la cartolina filatelica “Cara Mamma ti scrivo”, un’iniziativa che valorizza il gesto della scrittura e offre la possibilità di conservare nel tempo un ricordo tangibile della festività. Un modo semplice ma significativo per riscoprire il valore di un messaggio scritto a mano, in un’epoca sempre più digitale.

A questa iniziativa si affianca anche la nuova emissione filatelica nazionale dedicata alla musica italiana. Dal 5 maggio è infatti disponibile il francobollo della serie “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” intitolato “La Passione degli italiani – Musica”, ispirato al brano “Ciao Mamma” di Jovanotti.

La scelta della data, a ridosso della Festa della Mamma, rafforza il legame tra il tema della ricorrenza e il messaggio del brano, rendendo l’iniziativa ancora più significativa. L’obiettivo è valorizzare la musica come elemento centrale della cultura italiana, capace di raccontare emozioni, legami e tradizioni condivise.

Il francobollo, come tutte le carte valori postali dello Stato, è emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane. L’emissione è accompagnata anche da prodotti filatelici dedicati.