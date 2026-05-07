Elezioni amministrative, l'Asl Vco rilascia i certificati per l'accompagnamento al voto

In occasione delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio nei comuni di Baveno, Borgomezzavalle, Crevoladossola, Stresa e Macugnaga, l’Asl Vco comunica ai cittadini che sarà garantito il rilascio dei certificati medici per ottenere l’accompagnamento al voto nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio. I certificati saranno rilasciati presso le strutture ambulatoriali dell’Asl esclusivamente previa prenotazione ai numeri 0323 868.961-360 (Omegna), 0323 541.436-693 (Verbania) oppure 0324 491.323-625 (Domodossola). Soltanto per la giornata di sabato 23 maggio, inoltre, al numero 335 7443574 dalle 8.00 alle 12.00.

L’Asl Vco ricorda che l’elettore non deambulante o portatore di handicap potrà avvalersi dell’accompagnamento al voto anche con un’attestazione medica precedentemente rilasciata dall’Asl stessa per altri fini, o con copia autentica di patente speciale di guida, purché risulti dalla documentazione esibita l’impossibilità o la capacità di deambulazione gravemente ridotta. Si precisa che la normativa in vigore esclude il rilascio del certificato di accompagnamento al voto ai cittadini affetti da patologia che ne inficia le facoltà mentali.

Come sempre, dette certificazioni saranno rilasciate a titolo gratuito. L’elettore già in possesso di una delle certificazioni citate non dovrà ripresentare altra richiesta, fatto salvo il mutamento delle condizioni di cui risulta affetto, poiché la precedente attestazione non è soggetta a scadenza.