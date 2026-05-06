Zecca dello Stato e guardia di finanza, siglato un accordo sulla cybersicurezza

È stato siglato l’accordo di collaborazione tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la guardia di finanza in materia di cybersicurezza. L’obiettivo è quello di rafforzare l’efficacia delle azioni di prevenzione e protezione dagli attacchi informatici, valorizzando le competenze e le capacità delle due istituzioni. L’accordo – sottoscritto dall’amministratore delegato di Ipzs Michele Sciscioli e dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza generale Giuseppe Arbore – prevede lo scambio di informazioni finalizzate a prevenire e contrastare incidenti informatici che riguardano gli ambiti di interesse delle rispettive Istituzioni, anche attraverso la definizione di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cybersecurity. L’intesa prevede la condivisione di report informativi relativi a tecnologie di prevenzione e protezione dalle minacce cyber. È altresì prevista la partecipazione di rappresentanti di ciascuna Istituzione alle attività formative e agli eventi di reciproco interesse, finalizzati allo sviluppo di competenze specialistiche in materia di evoluzione dei rischi informatici e delle connesse attività di difesa.