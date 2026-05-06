Cappuccina, una raccolta fondi per il restauro dei portoni della chiesa

Raccolta fondi non solo per il restauro della chiesa Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso ma anche per i portoni della chiesa di Sant'Antonio alla Cappuccina a Domodossola. La chiesa è stata edificata nel 1956 da padre Michelangelo con la collaborazione dei frati e degli abitanti del rione. Dal settembre del 2025 dopo che i frati hanno lasciato la Cappuccina, la parrocchia è passata sotto la responsabilità di don Vincenzo Barone che già segue la parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso.

Nei giorni scorsi è stata lanciata una raccolta fondi con la quale la parrocchia invita coloro che vogliono partecipare al restauro dei portoni a fare un versamento sul conto corrente intestato a: Chiesa parrocchiale Sant'Antonio di Padova, Iban IT33Q0306909606100000112546, causale “Restauro portoni”. Oppure, è possibile portare un'offerta in sagrestia.