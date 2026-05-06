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Cappuccina, una raccolta fondi per il restauro dei portoni della chiesa
Cappuccina, una raccolta fondi per il restauro dei portoni della chiesa
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Domodossola | 06 maggio 2026, 11:05

Cappuccina, una raccolta fondi per il restauro dei portoni della chiesa

La parrocchia ha lanciato l'iniziativa dopo quella dedicata alla Collegiata

Cappuccina, una raccolta fondi per il restauro dei portoni della chiesa

Raccolta fondi non solo per il restauro della chiesa Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso ma anche per i portoni della chiesa di Sant'Antonio alla Cappuccina a Domodossola. La chiesa è stata edificata nel 1956 da padre Michelangelo con la collaborazione dei frati e degli abitanti del rione. Dal settembre del 2025 dopo che i frati hanno lasciato la Cappuccina, la parrocchia è passata sotto la responsabilità di don Vincenzo Barone che già segue la parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso.

Nei giorni scorsi è stata  lanciata una raccolta fondi con la quale la parrocchia invita coloro che vogliono partecipare al restauro dei portoni a fare un versamento sul conto corrente intestato a: Chiesa parrocchiale Sant'Antonio di Padova, Iban IT33Q0306909606100000112546, causale “Restauro portoni”. Oppure, è possibile portare un'offerta in sagrestia.

Mary Borri

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