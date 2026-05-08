Distretto turistico, si rinnova il consiglio di amministrazione

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola rinnova le cariche. È in programma martedì 19 maggio presso la Sala Ravasio a Fondotoce, chiuso il bando per la presentazione delle candidature, l’assemblea per il rinnovo del direttivo. Per la società consortile a capitale misto pubblico-privato che si occupa dell’accoglienza e della promozione turistica del Vco e di parte della provincia di Novara, un momento certamente importante. L’ultima volta era stata nel 2023. Sarà l’assemblea dei soci ad approvare prima il bilancio 2025 e votare poi per designare i cinque nuovi rappresentanti del consiglio di amministrazione, mentre spetterà poi al Cda stesso scegliere il nuovo presidente del Distretto, ruolo tradizionalmente affidato al consigliere indicato dalla regione Piemonte, che è socio di maggioranza relativa dell’Atl con quasi il 40% del capitale. In uscita, dunque, l’attuale consiglio di amministrazione presieduto da Francesco Gaiardelli e composto da Oreste Primatesta, Vanessa Mineo, Alessandro Porrini e Elena Poletti.