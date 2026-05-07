Violenza contro i professionisti sanitari: un protocollo d'intesa tra forze dell'ordine e Asl Vco

Mercoledì 13 maggio alle 11.00, presso i Saloni di Rappresentanza della Prefettura del Vco, sarà sottoscritto un protocollo di intesa tra Prefettura, Questura, comando provinciale dei carabinieri e Azienda Sanitaria Locale.

Il protocollo, concepito per contrastare gli atti di violenza all’interno delle strutture sanitarie, è finalizzato alla definizione delle modalità di attivazione dei soggetti coinvolti, ed al rafforzamento della collaborazione tra le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento in caso di episodi di violenza che coinvolgano gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie dell’Asl Vco. L’obiettivo comune è quello di promuovere la diffusione di una politica di “tolleranza zero” verso gli atti di violenza, sia fisica che verbale, perpetrati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, e la realizzazione di una specifica formazione del personale medico e sanitario in materia di prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto.