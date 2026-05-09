Le previsioni meteo per il fine settimana

Una vasta area perturbata interessa gran parte dell'Europa settentrionale ed occidentale determinando sul Piemonte condizioni di tempo variabile, con ampie schiarite che si alterneranno a momenti di maggior nuvolosità associati a rovesci e locali temporali, in particolare a ridosso delle fascia montana e pedemontana dove si attiveranno a più riprese nel corso dei prossimi giorni, mentre le aree di pianura e collina saranno interessate da fenomeni a carattere più isolato. "Una parentesi più asciutta - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - caratterizzerà la giornata odierna, mentre dalla notte tra sabato e domenica l'avvezione umida sud orientale causerà piogge estese per quasi tutta la giornata di domenica, più intense sui settori nord-occidentali. Lunedì aria più secca occidentale porterà ampie schiarite e sbuffi favonici".

SABATO 9 MAGGIO 2026

Nuvolosità: cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio. Precipitazioni: rovesci sparsi dalle ore centrali su zone montane e pedemontane alpine. Zero termico: in ulteriore lieve aumento tra i 2800 m ed i 3000 m. Venti: generalmente deboli o localmente moderati, sud-occidentali sulle Alpi, prevalentemente orientali altrove; nel pomeriggio in rinforzo in montagna e fino a quote collinari e rotazione a sud-orientali anche in quota

DOMENICA 10 MAGGIO 2026

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite a partire dal tardo pomeriggio-sera. Precipitazioni: piogge e rovesci diffusi fino al primo pomeriggio anche di moderata intensità, in successiva attenuazione ed in generale esaurimento dalla serata. Precipitazioni più intense sui settori nordoccidentali. Zero termico: in calo al mattino fino ai 2600-2700 m, in rialzo in serata fino ai 2800-2900 m. Venti: in montagna e fino a quote collinari moderati dai quadranti orientali, in rotazione da ovest sulle Alpi nel corso del pomeriggio, dalla serata su Appennino e settori collinari; deboli variabili in pianura