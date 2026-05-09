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Attualità | 09 maggio 2026, 08:00

Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend tra piogge e schiarite

Le previsioni meteo per il fine settimana

Una vasta area perturbata interessa gran parte dell'Europa settentrionale ed occidentale determinando sul Piemonte condizioni di tempo variabile, con ampie schiarite che si alterneranno a momenti di maggior nuvolosità associati a rovesci e locali temporali, in particolare a ridosso delle fascia montana e pedemontana dove si attiveranno a più riprese nel corso dei prossimi giorni, mentre le aree di pianura e collina saranno interessate da fenomeni a carattere più isolato. "Una parentesi più asciutta - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - caratterizzerà la giornata odierna, mentre dalla notte tra sabato e domenica l'avvezione umida sud orientale causerà piogge estese per quasi tutta la giornata di domenica, più intense sui settori nord-occidentali. Lunedì aria più secca occidentale porterà ampie schiarite e sbuffi favonici".

 

SABATO 9 MAGGIO 2026 

Nuvolosità: cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio. Precipitazioni: rovesci sparsi dalle ore centrali su zone montane e pedemontane alpine. Zero termico: in ulteriore lieve aumento tra i 2800 m ed i 3000 m. Venti: generalmente deboli o localmente moderati, sud-occidentali sulle Alpi, prevalentemente orientali altrove; nel pomeriggio in rinforzo in montagna e fino a quote collinari e rotazione a sud-orientali anche in quota

 

DOMENICA 10 MAGGIO 2026

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite a partire dal tardo pomeriggio-sera. Precipitazioni: piogge e rovesci diffusi fino al primo pomeriggio anche di moderata intensità, in successiva attenuazione ed in generale esaurimento dalla serata. Precipitazioni più intense sui settori nordoccidentali. Zero termico: in calo al mattino fino ai 2600-2700 m, in rialzo in serata fino ai 2800-2900 m. Venti: in montagna e fino a quote collinari moderati dai quadranti orientali, in rotazione da ovest sulle Alpi nel corso del pomeriggio, dalla serata su Appennino e settori collinari; deboli variabili in pianura

Redazione

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