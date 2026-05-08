Domodossola, al via il “Choco Grest”

È stato presentato questa mattina il centro estivo 2026 “Choco Grest”, l’iniziativa organizzata dall’Oratorio Centro Familiare in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, l’associazione “Tra il dire e il fare” e il Comune di Domodossola.

L’esperienza estiva sarà rivolta a bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media, nati tra il 2013 e il 2019, che potranno trascorrere insieme sette settimane di attività, giochi e momenti educativi guidati da sacerdoti, educatori e animatori.

Il centro estivo prenderà il via il 15 giugno e avrà come filo conduttore il tema della “Fabbrica di Cioccolato”, ispirato all’universo di Willy Wonka. Un mondo fantastico che accompagnerà i partecipanti tra attività ludiche, giochi di squadra e momenti di riflessione. Accanto a questo tema sarà centrale anche la figura di San Francesco d’Assisi, in occasione degli ottocento anni dalla sua morte, che farà da riferimento per i momenti di preghiera e le attività educative.

Nel corso delle settimane i bambini saranno suddivisi per fasce d’età e formeranno squadre che si sfideranno in giochi e attività fino alla vittoria finale del Grest. Le attività non si svolgeranno soltanto negli spazi dell’oratorio: grazie alla collaborazione con le scuole cittadine saranno utilizzati anche altri ambienti della città.

Ampio spazio verrà dato anche alle uscite sul territorio. Una volta a settimana, infatti, i partecipanti prenderanno parte a gite nelle valli ossolane e in alcuni parchi acquatici. Confermato inoltre l’“Ossola Day Grest”, la festa dei centri estivi del vicariato, in programma mercoledì 24 giugno e dedicata a sport e divertimento. Prevista anche una giornata settimanale alla piscina di Domodossola, raggiunta con gli scuolabus e inclusa nel costo dell’iscrizione.

Durante la presentazione il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: "È un punto di riferimento consolidato grazie alla collaborazione che portiamo avanti con entusiasmo da anni. In un periodo in cui si parla spesso di fragilità educativa, questi momenti diventano fondamentali. Il Comune crede molto in queste iniziative e contribuisce con orgoglio".

Anche don Giacomo Bovio ha evidenziato l’importanza del progetto educativo: "Continuiamo il lavoro fatto negli anni passati per il bene dei ragazzi e dei giovani. Vivremo questa esperienza dal titolo “Choco Grest”, ispirata alla Fabbrica di Cioccolato e alla figura di San Francesco. Accanto alle proposte educative ci saranno giochi, attività all’esterno dell’oratorio e tante occasioni per valorizzare il territorio e le nostre valli".

Nel corso della conferenza è intervenuto anche Alberto Terreni, che ha presentato il centro estivo dedicato ai più piccoli negli spazi del collegio Rosmini. L’attività partirà dal 1° luglio e sarà rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni, con giochi, laboratori, attività sul linguaggio dei segni e gite giornaliere. Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito Istituto Alberghiero Rosmini.

Infine don Vincenzo Barone ha ringraziato l’amministrazione comunale per il sostegno: "Portiamo avanti da anni questa sinergia. È un’iniziativa importante per la nostra città e per le famiglie".