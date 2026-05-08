Rsa “Samonini Rozio Balassi”, si cerca un nuovo gestore

Il comune di Domodossola ha avviato l’iter per affidare a un nuovo gestore i servizi sanitari e socio‑assistenziali della Rsa “Samonini Rozio Balassi”. La decisione arriva dopo che il comune di Villadossola ha scelto di non proseguire nella gestione convenzionata della struttura, scelta poi formalizzata dai rispettivi consigli comunali nelle scorse settimane.

L’operatore individuato si occuperà della gestione della struttura per un anno, a partire dal 1° ottobre, con possibilità di proroga. Il valore complessivo dell’affidamento è pari a 5.996.537,83 euro. Il comune stabilisce inoltre che il futuro gestore della Rsa dovrà garantire la continuità occupazionale del personale già impiegato.