Oltre 30mila euro raccolti per il Centro Antiviolenza VCO

Grande successo per la giornata benefica dello scorso 29 marzo, che ha permesso di raccogliere complessivamente 30.090 euro a favore del Centro Antiviolenza VCO. Durante l’iniziativa erano state offerte tramite erogazioni liberali 1.189 coperte, per un totale iniziale di 26.110 euro. La solidarietà però è proseguita anche nei giorni successivi, consentendo di superare quota 30mila euro.

L’obiettivo iniziale di 1.000 coperte è stato ampiamente raggiunto: ne sono state infatti realizzate oltre 1.500, diventando simbolo concreto dell’impegno e della vicinanza dell’intera comunità. Le risorse raccolte saranno destinate al Fondo Tutela Donne e Minori, costituito presso la Fondazione Comunitaria del VCO, per sostenere iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza e garantire supporto alle vittime, comprese le persone più fragili e i minori.

Un risultato importante, reso possibile grazie alla partecipazione di volontari, associazioni, cittadini e giovani coinvolti nei mesi precedenti all’evento.