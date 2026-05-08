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Attualità | 08 maggio 2026, 18:00

Oltre 30mila euro raccolti per il Centro Antiviolenza VCO

Durante l’iniziativa erano state offerte, tramite erogazioni liberali, 1.189 coperte per un totale iniziale di 26.110 euro. La solidarietà però è proseguita anche nei giorni successivi

Oltre 30mila euro raccolti per il Centro Antiviolenza VCO

Grande successo per la giornata benefica dello scorso 29 marzo, che ha permesso di raccogliere complessivamente 30.090 euro a favore del Centro Antiviolenza VCO. Durante l’iniziativa erano state offerte tramite erogazioni liberali 1.189 coperte, per un totale iniziale di 26.110 euro. La solidarietà però è proseguita anche nei giorni successivi, consentendo di superare quota 30mila euro.

L’obiettivo iniziale di 1.000 coperte è stato ampiamente raggiunto: ne sono state infatti realizzate oltre 1.500, diventando simbolo concreto dell’impegno e della vicinanza dell’intera comunità. Le risorse raccolte saranno destinate al Fondo Tutela Donne e Minori, costituito presso la Fondazione Comunitaria del VCO, per sostenere iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza e garantire supporto alle vittime, comprese le persone più fragili e i minori.

Un risultato importante, reso possibile grazie alla partecipazione di volontari, associazioni, cittadini e giovani coinvolti nei mesi precedenti all’evento.

Redazione

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