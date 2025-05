Don Riccardo Bonacci e Paolo Milesi ''benemeriti'' di Verbania

“Don Riccardo e il maestro Milesi sono entrambi di Villadossola, arrivati a Verbania hanno contribuito a fare il bene della città nei loro diversi ambiti". Lo ha ricordato giovedì pomeriggio, durante la cerimonia, il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella. L'ha fatto premiando, a Villa Giulia, don Riccardo Bonacci, per il servizio sacerdotale prestato per 50 anni nelle parrocchie di San Leonardo e Santo Stefano prima, e a Renco, dov’è stato parroco fino a due anni fa. L'altro premiato è Paolo Milesi, maestro dal 1981 al dicembre scorso della banda che ha trasformato in una vera e propria orchestra.

Trascorsi villadossolesi ricordati dai due premiati, anche se Milesi ha ammesso di aver conosciuto don Riccardo non a Villadossola ma successivamente.

Alla premiazione dei due non ha voluto mancare un alto villadossolese trapiantato a Verbania, dove risiede da quando è andato in pensione. Parliamo di Umberto Michetti, che per motivi lavoro è stato sempre lontano, essendo stato in Italia, in Inghilterra e poi per 18 anni a New York alla guida di grandi catene di hotel internazionali.