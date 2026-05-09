Domodossola, una giornata di sport in ricordo del preside Ragozza FOTO

Ieri, venerdì 8 maggio, al campo Curotti di Domodossola i docenti di scienze motorie del liceo Spezia, con l'aiuto dei colleghi di materia degli altri istituti di Domodossola, hanno organizzato una mattinata dedicata allo sport ed ai suoi valori in memoria del dirigente Pierantonio Ragozza, mancato improvvisamente 3 anni fa.

Gli alunni delle scuole medie Floreanini di Domodossola e Casetti di Crevoladossola si sono confrontati a calcetto e pallavolo 3 contro 3, facendo anche una bella esperienza di orienteering. Le scuole superiori Spezia e Marconi invece si sono divertite con il calcio a 11 e il beach volley.

“Il preside Ragozza - le parole degli organizzatori - sarebbe stato felice dei suoi ragazzi, di come hanno saputo gestire vittorie e sconfitte, nel rispetto delle regole e dell' avversario. In un clima sereno dove le emozioni e le relazioni hanno ancora la meglio sui nostri giovani che finalmente si guardano negli occhi e condividono sguardi, emozioni e passioni”.