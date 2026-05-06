Moda e scuola, tre istituti insieme per la sfilata solidale a Omegna

Un progetto che mette insieme le competenze, le risorse e le capacità di tre realtà scolastiche del territorio. Enaip, Dalla Chiesa Spinelli e Vco Formazione proporranno, il prossimo 15 maggio alle 18 in piazza Mameli, al Forum, al coperto, in caso di pioggia, una sfilata di moda.

Per l'acconciatura, ci penseranno le studentesse del corso acconciatura dell'Enaip di Omegna, mentre le colleghe di Domodossola penseranno al trucco. Le alunne del Dalla Chiesa Spinelli hanno invece realizzato una trentina di abiti che saranno indossati dalle modelle: ad accogliere il pubblico invece ci saranno gli studenti e le studentesse dell'apposito corso di Vco Formazione. Il pubblico potrà accedere alla sfilata gratuitamente, ma con la possibilità di lasciare un'offerta che sarà devoluta alla Lilt Vco tramite l'Associazione Kenzio Bellotti.

"Un bell'esempio di collaborazione, con i giovani protagonisti: un progetto che sono sicura si rivelerà vincente - ha evidenziato l'assessora Mimma Moscatiello. I docenti Maria Luisa Tondi( Dalla Chiesa-Spinelli), Andrea Calderoni (Enaip Omegna) e Fabio Nobili ( Vco Formazione) hanno sottolineato l'entusiasmo dei ragazzi. " Vedere il loro entusiasmo per noi è già un motivo di orgoglio e soddisfazione: significa che siamo sulla strada giusta. L'auspicio è che questa sia solo la prima iniziativa insieme di una lunga serie" - le loro parole.



