Giornata della Famiglia, a Domodossola un convegno su educazione e nuove sfide

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, istituita dall’Onu, venerdì 15 maggio Domodossola ospiterà un convegno pubblico dedicato al ruolo della famiglia nella società contemporanea e alle nuove sfide educative.

L’appuntamento, dal titolo “La famiglia oggi – Radice educativa, responsabilità sociale, comunità che cresce”, si terrà dalle 11.00 alle 13.00 nell’Aula Magna dell’Iis Marconi-Galletti-Einaudi e sarà aperto alla cittadinanza con ingresso libero e diretta streaming.

L’iniziativa è organizzata dal Kiwanis Club Domodossola, con il presidente Federico Spinozzi, anche Chair nazionale Kiwanis per la Giornata Internazionale della Famiglia. La moderazione sarà affidata al giornalista Andrea Dallapina.

Il convegno vedrà la partecipazione di sei relatori che affronteranno il tema da prospettive diverse, intrecciando educazione, sociale e territorio.

Aprirà don Vincenzo Barone, parroco di Domodossola, con una riflessione su famiglia, valori e dimensione spirituale. Seguirà l’intervento dell’assessore comunale Gianluca Iervasi, dedicato al rapporto tra famiglia e territorio.

Il dirigente scolastico dell’istituto ospitante, Gaudenzio D’Andrea, approfondirà il tema della collaborazione educativa tra scuola e famiglie.

Spazio poi alle criticità sociali con Modesto Lanci, Chair Kiwanis, che interverrà su bullismo e cyberbullismo. La dimensione clinica e familiare sarà invece affrontata da Cinzia Conti, presidente dell’associazione Moviment Adhd Vco, che porterà l’esperienza delle famiglie con figli con disturbo da deficit di attenzione e iperattività.

Chiuderà la serie di interventi la pedagogista Michela Zanetta, con una riflessione sulla genitorialità responsabile e sui legami familiari. A concludere la mattinata sarà un intervento degli studenti dell’istituto, chiamati a portare la propria testimonianza diretta. Il convegno è patrocinato dal Comune e dalla Parrocchia di Domodossola e sarà trasmesso anche in diretta streaming (info su cuoredipietra.org).