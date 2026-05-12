Lavoro nel Vco, a maggio previste 1.140 assunzioni ma cala la domanda rispetto al 2025

Nel Verbano Cusio Ossola le imprese programmano 1.140 entrate lavorative per il mese di maggio 2026, con un calo di circa 60 unità rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto emerge dall’indagine Excelsior della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, realizzata insieme a Unioncamere e Ministero del Lavoro.
Il mercato del lavoro locale si conferma caratterizzato da una forte prevalenza di contratti a termine: l’86% delle assunzioni previste non è stabile, mentre solo il 14% riguarda contratti a tempo indeterminato o di apprendistato. Le imprese interessate alla ricerca di personale sono il 18% del totale.
Il settore dei servizi domina la domanda di lavoro, con il 79% delle entrate previste, seguito da una forte concentrazione nelle piccole imprese sotto i 50 dipendenti (75%). Il comparto più dinamico resta quello dei servizi di alloggio e ristorazione, con 510 assunzioni previste, seguito da commercio (150), servizi alla persona (130), costruzioni (80) e industria metallurgica (50).
Resta elevata la difficoltà di reperimento del personale, che nel Vco raggiunge il 58% dei profili ricercati. Le imprese richiedono inoltre esperienza specifica nel 66% dei casi. Solo il 6% delle assunzioni riguarda personale laureato, mentre il 36% delle opportunità è rivolto ai giovani under 30.