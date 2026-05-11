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Confine | 11 maggio 2026, 11:00

Resta invariato il tasso di disoccupazione in Vallese: 3,4 per cento

Registrato un aumento nel settore dell'ospitalità, compensato dalla ripresa del settore edile e agricolo

Briga, in Vallese

Briga, in Vallese

Resta invariato il tasso di disoccupazione del Canton Vallese che è al 3,4%.

Alla fine di aprile, i Centri regionali per l'impiego hanno fatto registrare 6.182 persone disoccupate, 37 in meno rispetto al mese precedente. L'andamento ha mostrato differenze tra le tre regioni del cantone: l'Alto Vallese ha registrato un aumento di 70 disoccupati (+0,1 punti percentuali), il Vallese Centrale e il Basso Vallese una diminuzione rispettivamente di 63 e 44 unità (-0,1 punti percentuali).

Secondo i Centri regionali si sarebbe ‘’osservato un rallentamento dell'attività turistica, con soli 236 nuovi posti di lavoro creati nel settore dell'ospitalità (+34,3%). La fine della stagione invernale e delle vacanze scolastiche può spiegare questo fenomeno. Tuttavia, questo aumento della disoccupazione nel settore dell'ospitalità è stato compensato dalla ripresa dell'attività nel settore edile (-274 disoccupati) e agricolo (-30 disoccupati).

re.ba.

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