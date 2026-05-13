Fausta De Rosa debutta come scrittrice: il libro "Sinfonie stonate" al Salone di Torino

Fausta De Rosa, insegnante di informatica all'Enaip di Domodossola e consigliera comunale con delega alla cultura, all'istruzione e alle pari opportunità del comune di Villadossola, debutta ora come scrittrice.

Il suo primo libro, “Sinfonie stonate. Disavventure tragicomiche di una ragazza molto seria”, Edizioni della Goccia, sarà presente a Torino al Lingotto fiere dal 14 al 18 maggio al Salone Internazionale del libro al padiglione 2-Stand H 22. La pubblicazione sarà poi presentata il 28 maggio alle 18.15 al Teatro La Fabbrica alla presenza dell'editore Davide Indelizio.

“Non si finisce mai di scoprire se stessi – dice Fausta De Rosa - un anno fa ho iniziato a scrivere delle storie. Il libro è in certo senso autobiografico ed è nato dal desiderio di condividere alcune esperienze significative, trasformando ricordi sparsi in una narrazione coerente che vede protagonista Clara. Ora ho già in mente di scrivere altre storie”.

Il libro sarà disponibile nelle librerie e su Internet.

Sempre a Torino per lo stesso editore sarà presente il libro uscito qualche mese fa: “L'assassino delle facce” di altri due autori ossolani, Antonella Marangoni e Alessandro Chiello.