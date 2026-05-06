"Il coraggio di dire no": a Ornavasso una serata dedicata a Mario Rigoni Stern

A Ornavasso una serata dedicata al coraggio civile e alla memoria. Giovedì 7 maggio alle 21.00 il teatro comunale ospita un incontro dal titolo “Il coraggio di dire no”, dedicato a Mario Rigoni Stern. A raccontarne la vita e il pensiero sarà il suo biografo Giuseppe Mendicino, in dialogo con Gabriele Muzzarini. Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco offerto dal Gruppo Rigaden, per un momento conviviale che chiuderà la serata nel segno della comunità e della memoria condivisa.
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