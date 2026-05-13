Dalla Repubblica dell'Ossola alla Costituzione: una giornata di studi a Domodossola

Sabato 16 maggio a partire dalle 10.00, l’auditorium Bertamini del Collegio Rosmini di Domodossola ospita la giornata di studi “Alle radici della Costituzione. Dall’esperienza della zona Ossola liberata alla Costituente”. Il progetto, nato nel corso delle ricerche effettuate per l’80° anniversario della Repubblica dell’Ossola, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Istituto Storico della Resistenza, Raggruppamento Divisioni Patrioti “Alfredo Di Dio” museo di Ornavasso, Collegio Rosmini, Ar.Uni.Vco, con il patrocinio dell’associazione culturale Mario Ruminelli e comune di Domodossola.

L’incontro parte dalla Costituzione Italiana come punto di sintesi tra primo e secondo Risorgimento, per affrontare ciò che all'epoca era un modo nuovo di governare l'Italia nello scenario internazionale. L'esperienza della giunta provvisoria di governo dell'Ossola liberata, insieme alla presenza storica di intellettuali legati ai padri rosminiani, tra cui il superiore generale don Giuseppe Bozzetti, ha generato alcuni dei presupposti sui quali si è basato l'intenso lavoro dell'Assemblea Costituente. La riforma scolastica proposta dalla commissione didattico consultiva nominata dalla giunta provvisoria di governo dell'Ossola liberata del settembre/ottobre 1944, composta da Mario Bonfantini, don Gaudenzio Cabalà, Carlo Calcaterra e Gianfranco Contini, a cui parteciparono anche Alcide Bara, don Giovanni Pusineri, don Giuseppe Bozzetti e don Luigi Zoppetti, nonché l'intero lavoro della stessa giunta in campo legislativo, verbalizzato da Umberto Terracini, in seguito nominato a presiedere l'Assemblea Costituente, diventano elementi importanti per l'elaborazione della nostra Costituzione negli incontri preliminari e nelle discussioni dei padri e delle madri costituenti.

Il programma della giornata si apre alle 10.00 con i saluti delle autorità. Alle 10.15 la presentazione a cura della professoressa Margherita Zucchi, curatrice del Museo partigiano Alfredo Di Dio di Ornavasso. A seguire gli interventi di Paolo Sabbioni, costituzionalista presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Giovanni Cerutti, direttore della biblioteca e della fondazione Marazza e membro del comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza; don Vito Nardin, padre rosminiano.

Gli eventi saranno integrati attraverso video di approfondimento realizzati in collaborazione tra Museo Partigiano "Alfredo Di Dio" di Ornavasso, Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara", Centro di Documentazione Europea di Torino e Centro di Documentazione Europea del Vco. I video vedranno protagonisti docenti, studenti e studentesse universitari e saranno consultabili anche su YouTube.