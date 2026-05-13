Al via un nuovo fondo da 800 milioni per sostenere le piccole e medie imprese contro il caro energia

Parte il 25 maggio la nuova misura di sostegno alle imprese promossa da Simest, denominata “Energia per la competitività internazionale”, con un plafond complessivo di 800 milioni di euro destinato alle imprese italiane più colpite dall’aumento dei costi energetici e dalla riduzione del fatturato.

L’intervento è rivolto in particolare alle piccole e medie imprese esportatrici, ma anche a quelle inserite nelle filiere dell’export, indipendentemente dall’attività diretta sui mercati esteri. La misura rientra nelle politiche di sostegno del Governo e vede la regia del Ministero degli Esteri.

Il programma prevede la concessione di finanziamenti agevolati con una quota a fondo perduto fino al 30% per le PMI e fino al 20% per le altre imprese. Le risorse potranno essere utilizzate per operazioni di rafforzamento patrimoniale, fino al 90% del finanziamento, oppure per finanziamenti soci, con importi che possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro.

Per accedere ai fondi le imprese dovranno dimostrare un aumento dei costi energetici o una riduzione del fatturato di almeno il 10% nel primo trimestre o quadrimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La durata del finanziamento è fissata in otto anni, con la possibilità di ottenere un anticipo fino al 50% dell’importo richiesto.

Le domande potranno essere presentate online dal 25 maggio fino al 31 dicembre attraverso il portale ufficiale di Simest. Nei primi giorni di apertura, in caso di elevato traffico sul sito, sarà attivato un sistema di coda virtuale per gestire le richieste in ordine di accesso.