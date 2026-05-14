Il film "Sacro Cuore" arriva al cinema Corso

Grazie al gruppo di preghiera della Madonna della Neve di Domodossola, che ha coinvolto altri gruppi di ispirazione cattolica e singoli fedeli, arriva al cinema Corso di Domodossola, l'11 e il 12 giugno proprio in occasione della festa del Sacro Cuore, il film documentario “Sacro Cuore - Il suo regno non avrà mai fine”. Il film, prodotto in Francia nel 2025 e distribuito in Italia da Dominus Production, è arrivato in Italia il 2 marzo di quest'anno.

La Dominus Production (fondata da Federica Picchi) basa la sua strategia sulla "distribuzione dal basso" o "su richiesta", coinvolgendo attivamente le comunità locali che desiderano la proiezione, proprio attraverso raccolte firme e adesioni organizzate. In poco tempo il gruppo domese ha raccolto più di cento adesioni per poter avere la proiezione in città.

“Sacro Cuore – Il suo regno non avrà mai fine” è un film francese di Steven e Sabrina Gunnell uscito nel 2025 per celebrare il 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque (tra 1673 e il 1675) a Paray-le-Monial, in Borgogna. Il film intreccia ricostruzioni storiche, testimonianze dirette e riflessioni teologiche offrendo uno sguardo intimo su come il Sacro Cuore sia diventato un simbolo di amore misericordioso per milioni di fedeli. Queste voci diversificate mostrano come la devozione al Sacro Cuore tocchi ogni strato sociale. Il film documentario, che ha superato al botteghino veri e propri kolossal, riporta al centro del grande schermo una delle devozioni più diffuse nella Chiesa.

I registi, Steven e Sabrina Gunnell, hanno deciso di produrre il film dopo aver visitato il santuario in Borgogna. Nel cast figurano gli attori Marcel Charlon, Grégory Dutoit, Julie Budria e Louis Bardon. Il film propone così non solo un racconto storico, ma anche un viaggio spirituale che mostra come la devozione al Sacro Cuore continui a essere, per molti credenti, una via privilegiata per comprendere il messaggio del Vangelo. Le proiezioni del film l'11 e il 12 giugno saranno alle 15.30, alle 17.30 e alle 20.30. Per sacerdoti e suore l'ingresso sarà gratuito.