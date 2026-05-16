Valle Vigezzo, raccolta fondi per la nuova ambulanza: serve l’aiuto del territorio per coprire i costi del mezzo da 110 mila euro

È ufficialmente aperta la raccolta fondi promossa dal Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo Odv Ets per sostenere l’acquisto di una nuova ambulanza destinata ai servizi di emergenza e urgenza sul territorio della Valle Vigezzo e delle aree limitrofe.

Il nuovo mezzo, già acquistato dall’associazione per garantire continuità operativa ai servizi di soccorso, ha un costo complessivo di 110 mila euro. Al momento resta ancora da coprire circa metà della cifra necessaria, motivo per cui i volontari hanno deciso di lanciare un appello alla comunità, alle aziende e ai sostenitori del territorio. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del VCO, presso la quale è stato attivato il fondo dedicato alla raccolta delle donazioni. Il progetto prevede l’acquisto di una ambulanza di soccorso di tipo A1 per emergenze speciali: un T7 Volkswagen Transporter 4WD da 170 cavalli con cambio manuale, un mezzo pensato per affrontare anche le situazioni più complesse e garantire sicurezza, rapidità ed efficienza negli interventi.

Dei 110 mila euro necessari, 15 mila euro sono già stati messi a disposizione dal Fondo Valle Vigezzo, ma serve ancora il sostegno della comunità per raggiungere l’obiettivo economico completo. Il Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo rappresenta una realtà essenziale per il sistema sanitario locale. Ogni anno vengono effettuati oltre mille servizi tra la Valle Vigezzo e i territori limitrofi, garantendo assistenza sia nell’ambito dell’emergenza-urgenza 118 sia nel trasporto sociosanitario. L’associazione può contare su cinque autisti-soccorritori dipendenti, di cui quattro con contratto a tempo indeterminato parziale e uno con contratto a chiamata. Durante i fine settimana e nelle fasce orarie extra servizio, il lavoro viene supportato dall’impegno dei volontari.

Il servizio di emergenza-urgenza 118 viene svolto in convenzione continuativa H12 con Azienda Sanitaria Zero Piemonte, tutti i giorni dalle 8 alle 20, oltre agli interventi effettuati fuori convenzione nelle restanti fasce orarie e ai trasporti sociosanitari richiesti dai cittadini. “Ogni contributo fa la differenza” è il messaggio lanciato dai volontari, che sottolineano come il nuovo mezzo sia indispensabile per continuare a garantire soccorso, sicurezza e solidarietà alla comunità locale. Chiunque voglia sostenere il progetto può effettuare una donazione tramite bonifico bancario, conto corrente postale oppure online con carta di credito. I conti correnti sono intestati alla Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola Ente Filantropico. Per il bonifico bancario tramite Intesa Sanpaolo l’Iban è IT81 O 03069 09606 100000000570. Per il conto corrente postale l’Iban è IT79 L 07601 10100 001007819913. La causale da indicare è: “erogaz liberale-Ambulanza Vigezzo”.

È inoltre possibile effettuare una donazione online attraverso la pagina dedicata della Fondazione Comunitaria del VCO all’indirizzo: https://www.fondazionevco.org/projects/fondo-valle-vigezzo-acquisto-nuova-ambulanza/

Un gesto concreto che può aiutare i volontari a continuare a garantire un servizio fondamentale per tutto il territorio vigezzino.