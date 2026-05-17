Dal corso di musical al palcoscenico: Astra debutta con “Vota donna”

L'associazione culturale Astra presenta lo spettacolo realizzato con gli allievi del corso di musical dal titolo “Vota donna”, tratto dalla commedia greca di Aristofane “Le donne al Parlamento”. Il musical, ad ingresso libero, arriva alla conclusione del corso tenutosi a Domodossola e andrà in scena il 23 maggio alle 21.00 a Casa don Gianni.

L'associazione è nata lo scorso anno e organizza attività teatrali e corsi nel Vco con l’obiettivo di valorizzare l’arte e la cultura attraverso spettacoli, corsi e iniziative rivolte a tutte le età. “Il gruppo dei corsisti di musical - spiega il regista e presidente di Astra Riccardo Nazzaroli - è stato ben affiatato e di età varie, dai 56 agli 83 anni. Ci siamo divertiti, speriamo di poter replicare lo spettacolo in altri posti”.

L'associazione è formata da un gruppo di attori, educatori e insegnanti professionisti che hanno deciso di unire le proprie competenze per dare vita a un percorso condiviso, capace di avvicinare il pubblico al teatro e alla musica. La regia e l'adattamento del musical sono di Riccardo Nazzaroli in collaborazione con la vocal coach Giulia Valentini. Sul palco: Marina Oliva, Maria Gigante, Tiziana Giacometti, Patrizia Bollati, Gabriella Tacca, Maura Talamoni, Angela Comazzi, Anna Maria Candela, Beatrice Folghera, Alida Polla, Gianmauro Giorla, Franco Camanzi e Mauro Belli.