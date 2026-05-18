Miele di acacia: in Piemonte una raccolta a due velocità, ma la qualità del prodotto si conferma elevata

La raccolta del miele di acacia entra nel vivo in Piemonte con un andamento non uniforme, segnato ancora una volta dal peso del meteo e dalle differenze tra i diversi areali produttivi. Dopo una primavera partita con famiglie di api generalmente ben sviluppate, ma condizionata da freddo, vento e sbalzi termici durante le prime fioriture, l’acacia ha rappresentato uno dei passaggi più attesi della stagione apistica.

Il quadro che emerge in queste settimane è quello di una raccolta a due velocità. Nelle aree a fioritura medio-precoce, dove le condizioni climatiche hanno concesso finestre utili di lavoro alle api, i risultati sono stati ottimi e in alcuni sopra le aspettative. È il caso di aree come la cintura di Torino, il Canavese, il Biellese, il Novarese, l’Alessandrino in generale e il sud dell’Astigiano. In questi territori la fioritura si è ormai conclusa e consente quindi una valutazione più chiara del raccolto, che per molti apicoltori si è attestato su produzioni soddisfacenti.

Diversa la situazione nelle zone più tardive, dove il raccolto è stato decisamente più scarso. A risentirne sono state in particolare la pianura cuneese, il Monregalese, il Cebano e - più in generale - le aree in cui si punta abitualmente su una seconda fioritura dell’acacia, anche attraverso lo spostamento degli alveari. In questi contesti, la combinazione tra temperature basse, instabilità e fioriture più tardive ha limitato il lavoro delle api.

“Nelle zone dove è andata meglio, quindi nelle aree a fioritura medio-precoce, la fioritura è ampiamente finita e possiamo già parlare di risultato finale. Si parla di due o tre melari nelle situazioni più favorevoli, con una media indicativa di circa dodici chili per melario”, spiega Riccardo Polide, vicepresidente di Piemonte Miele.

Accanto alla quantità, però, c’è un dato che merita attenzione, ovvero la qualità del miele raccolto: l’acacia piemontese di questa stagione si presenta con caratteristiche particolarmente interessanti, confermando il valore di una produzione apprezzata per delicatezza, limpidezza, finezza aromatica e riconoscibilità. In questa prospettiva, diventa centrale anche il ruolo delle analisi melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche, che permettono di verificare l’origine botanica, le caratteristiche del prodotto e la sua rispondenza agli standard di qualità. Comunicare questi aspetti significa offrire ai consumatori strumenti più consapevoli di scelta e valorizzare una filiera che fonda la propria credibilità su trasparenza, tracciabilità e legame con il territorio piemontese.

Resta tuttavia decisivo l’andamento del clima. Le temperature minime di questo periodo sono ancora sotto la media e questo può incidere in modo significativo sulle fioriture di quota. Il freddo, infatti, riduce la produzione di nettare e allo stesso tempo aumenta il consumo interno di miele da parte delle famiglie, che hanno bisogno di più energia per mantenere il proprio equilibrio.

“Ora lo sguardo degli apicoltori si sposta sulle prossime fioriture. Conclusa l’acacia nelle zone più precoci, in alcune aree si aprono le possibilità legate al tiglio urbano e all’ailanto, mentre per le settimane successive le principali direzioni saranno il castagno e l’alta montagna. Le famiglie, nel complesso, risultano ancora popolose e in ottime condizioni, un aspetto favorevole per affrontare i prossimi raccolti”.