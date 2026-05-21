Voli militari in Ossola, Progetto VCO presenta un’interpellanza in Provincia

Un’interpellanza provinciale per fare luce sui voli militari che da mesi interessano i cieli della Val d’Ossola. A presentarla sono stati i consiglieri provinciali del gruppo Progetto VCO, Besana, Morandi e Moscatiello, che chiedono al presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola risposte rapide sulle attività di collaudo condotte da Leonardo S.p.A.

Al centro delle preoccupazioni ci sono i continui sorvoli a bassa quota sopra diversi centri abitati della piana del Toce, tra cui Domodossola, Beura Cardezza, Crevoladossola, Masera, Montecrestese, Trontano e Villadossola. Secondo quanto riportato dai consiglieri, i residenti avrebbero segnalato forti disagi legati all’inquinamento acustico e ai fumi prodotti dagli aeromobili.

Nel documento si fa riferimento anche ai monitoraggi effettuati da alcuni comitati territoriali, tra cui il “Comitato Ossola Ferma il Riarmo” e il “Comitato Ossola per la Palestina”, secondo i quali nei cieli ossolani starebbero operando elicotteri militari pesanti come l’AW149 e il nuovo AW249 “Fenice”, mezzo da oltre otto tonnellate attualmente in fase di collaudo prima della prevista consegna ufficiale nel 2027.

“La memoria del territorio conserva ancora il ricordo del grave incidente avvenuto il 18 marzo 2010 a Preglia di Crevoladossola, quando un elicottero Mangusta precipitò per un cedimento strutturale. Solo il caso evitò conseguenze ben più gravi – dichiarano i consiglieri –. Oggi i cittadini vedono volare sopra le proprie case prototipi ancora più grandi, pesanti e veloci. La Provincia deve attivare ogni strumento utile a tutela della sicurezza e della salute pubblica”.

Oltre ai timori per la sicurezza, l’interpellanza pone l’attenzione anche sull’impatto ambientale dei voli. I tracciati interesserebbero infatti aree di particolare pregio naturalistico inserite nella Rete Natura 2000, come le Zone di Protezione Speciale “Fiume Toce” e “Greto del Fiume Toce tra Villadossola e Domodossola”, la cui tutela rientra tra le competenze della Provincia.

Con l’atto depositato, i consiglieri chiedono formalmente: