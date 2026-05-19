Inaugurata la nuova sala operativa interforze: il Vco rafforza la gestione delle emergenze

È stata inaugurata nel fine settimana la nuova sala operativa interforze per la gestione delle emergenze sul territorio del Verbano Cusio Ossola. La sala è stata allestita presso il Tecnoparco, sede della provincia del Vco e sarà gestita dalla Protezione Civile insieme a Corpo Aib Piemonte, Soccorso Alpino e Croce Rossa.

La sala è stata intitolata al Cavaliere Fausto Ranzoni, figura che ha dedicato il proprio lavoro e il proprio impegno al sistema di Protezione Civile del territorio. Nel corso della mattinata è stato inoltre inaugurato il natante dedicato al Cavaliere Luciano Piralla, storico amministratore e punto di riferimento per la comunità. Un traguardo importante che rafforza la collaborazione tra enti, volontariato e istituzioni, migliorando la capacità di risposta e la sicurezza di tutta la provincia.