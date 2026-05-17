Tecnologia e sicurezza: due nuovi veicoli per i Vigili del Fuoco del Vco

Il comando dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola si rafforza con due nuovi mezzi di soccorso destinati a potenziare la capacità operativa sul territorio provinciale. I veicoli, consegnati nell’ambito del programma nazionale di ammodernamento della flotta del corpo, sono stati allestiti su telaio Iveco e comprendono un’autopompa serbatoio e un’autobotte a quattro ruote motrici.

I due automezzi dispongono rispettivamente di una capacità di 2.500 e 4.000 litri d’acqua e sono progettati per operare anche su strade sterrate o caratterizzate da fondo dissestato, garantendo così interventi più efficaci anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Particolare rilievo riveste l’autopompa serbatoio, equipaggiata con sistema Cafs (Compressed Air Foam System), una tecnologia avanzata che miscela acqua, aria compressa e schiuma estinguente ad alte prestazioni. Il sistema consente di ridurre tempi di spegnimento degli incendi, risultando particolarmente efficace sia nei roghi di materiali solidi e liquidi sia negli incendi più complessi, come quelli che coinvolgono batterie elettriche di veicoli. Tra i principali vantaggi del Cafs figurano inoltre il ridotto consumo d’acqua e la maggiore gittata della schiuma, caratteristiche che permettono agli operatori di intervenire mantenendo distanze di sicurezza più elevate rispetto ai sistemi tradizionali.

L’assegnazione dei nuovi mezzi rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento delle capacità operative del comando provinciale, con l’obiettivo di garantire interventi sempre più rapidi, efficaci e professionali.