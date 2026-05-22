Coachellula, venti nuovi donatori si sono iscritti durante la serata FOTO

Una ventina di nuove adesioni al registro dei donatori di midollo osseo e cellule staminali: è questo il risultato più significativo di Coachellula 2026, l’evento promosso sabato 16 maggio dalla D.O.M.O. – Donatori Ossolani Midollo Osseo, che ha richiamato a Trontano oltre 3mila persone per una serata tra musica, divertimento e sensibilizzazione.

L’iniziativa si è aperta con l’aperitivo degustazione accompagnato dal dj set di Fla In Da Howz e dal torneo di calcio balilla, che ha coinvolto numerosi partecipanti nel corso della serata. Grande attenzione anche per la seconda edizione di X-Talent, il contest musicale che ha visto alternarsi sul palco sei artisti tra solisti e band. A conquistare la vittoria è stato Evan Axerio, in arte Sogno, giovane cantautore e chitarrista che avrà ora la possibilità di esibirsi sul palco dell’Open Air di Trontano il prossimo 25 luglio.

La festa è poi proseguita con il dj set di Garro e Mella e con diversi spazi dedicati alle attività di intrattenimento e sensibilizzazione curate dalle associazioni Libera, 21 Marzo e Arcigay. Presenti anche il Glitter Bar con make-up e acconciature e il Photo Booth realizzato con il contributo di E-On Energia, che ha permesso ai partecipanti di portare a casa una fotografia ricordo della serata.

Per la D.O.M.O., oltre alla partecipazione, il dato più importante resta quello legato alla missione dell’associazione: "Le nuove iscrizioni al registro donatori - spiega il presidente Chiara Paglino - rappresentano un segnale concreto dell’efficacia del lavoro di informazione e sensibilizzazione che abbiamo svolto durante l’evento".

L’associazione ha voluto ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione, oltre al Comune, alla Pro Loco, agli Alpini, all’Aib di Trontano, all’associazione Eureka, a Open Air Trontano e alle aziende del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa.

Archiviata l’edizione 2026, la D.O.M.O. guarda già al prossimo anno e ha annunciato di essere già al lavoro in vista di Coachellula 2027.