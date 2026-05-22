Case popolari, la minoranza denuncia: “Situazione avvilente tra degrado e assenza di risposte”

“In data 13 e 16 aprile 2026, il gruppo consiliare Uniti per Villa ha svolto due incontri pubblici con gli inquilini delle Case Atc. In tali incontri, svoltisi rispettivamente al Villaggio Sisma e nella sede del Quartiere Sud, si sono affrontate le necessità e le difficoltà che gli immobili e le convivenze evidenziano. In entrambe le serate gli inquilini presenti hanno evidenziato, con toni molto accesi, le preoccupazioni che comporta il vivere quotidiano in taluni appartamenti”. Così, in una nota, i consiglieri di minoranza di Villadossola, che riportano le segnalazioni dei cittadini delle case popolari.

“L’elenco delle lamentele è avvilente - proseguono -: l’acqua sporca dai rubinetti; le infiltrazioni d’acqua dai tetti; le caldaie perennemente in riparazione; muffe; umidità; persiane rotte; grondaie pencolanti; presenza di tetti in eternit; fognature aperte da anni; tapparelle rotte, di appartamenti vuoti, che si agitano nel vento…Oltre alle difficoltà materiali degli immobili. La lamentela più eclatante è la mancanza di interlocutori e l’impossibilità di avere risposte. Sono svariati gli episodi che lamentano un continuo sollecitare riscontri e un altrettanto costante disattesa di impegno all’intervento”.

“Ma gli inquilini - si legge ancora nella nota - lamentano anche la mancanza di controlli; la scarsa comunicazione istituzionale riferita a canoni d’affitto, costi di manutenzione, riepiloghi annuali; la reiterata disattenzione ai regolamenti; la superficialità nella gestione dell’immondizia; la scarsa illuminazione di taluni ambiti”.

Sottolinea la minoranza: “Oltre ad aver dato ascolto, ed aver preso buona nota delle sollecitazioni espresse dagli inquilini, da parte del gruppo consiliare Uniti per Villa si è attivata immediatamente una richiesta circostanziata agli uffici comunali per conoscere l’attuale “quadro” complessivo concernente: debiti e crediti; inquilini assegnatari; appartamenti disponibili, ecc. Quando giungeranno le risposte sarà premura del gruppo portarle a conoscenza della cittadinanza. Qualora alle richieste non venga data risposta dal comune, perché i quesiti debbono ottenere un riscontro dall’Atc, ci si attiverà per coinvolgere gli uffici di Novara”.

“Ci si consenta una considerazione finale - concludono dalla minoranza -. Mentre ci si rallegra per le lodevoli iniziative che vengono caldeggiate dall’amministrazione Toscani, la “Quatar pass par Vila gourmet”, il “festival della pizza”, la “risottata”, ecc. ogni tanto è opportuno che ci si attivi, probabilmente in maniera più attenta, verso quel 25% della popolazione di Villa che abita gli appartamenti Atc e verso l’enorme patrimonio economico rappresentato da oltre 800 (ottocento!) Unità Immobiliari Atc presenti sul territorio di Villadossola”.