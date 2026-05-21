''Chi paga i danni delle auto danneggiate dalle faine?''

‘’Siamo d’accordo con Asl sull’intervento fatto per catturare le faine, ma i danni ai dipendenti chi li paga?’’. E’ quanto chiede Carmelo Finocchiaro, responsabile del sindacato Fials (Federazione Italiana Autonomia Locali Sanità) , che aveva denunciato la presenza di faine nel parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Biagio.

Secondo il sindacato ''Asl dovrebbe infatti rimborsare i danni causati dalle faine alle auto''. Faina che erano state segnalate all’Asl che aveva fatto intervenire la Polizia provinciale che a sua volta ha posato una trappola per catturarle. Trappola poi danneggiata da qualcuno.