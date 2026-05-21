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Attualità | 21 maggio 2026, 17:40

''Chi paga i danni delle auto danneggiate dalle faine?''

Il sindacato Fials chiede all'Asl un risarcimento per i dipendenti

''Chi paga i danni delle auto danneggiate dalle faine?''

‘’Siamo d’accordo con Asl sull’intervento fatto per catturare le faine, ma i danni ai dipendenti chi li paga?’’. E’ quanto chiede Carmelo Finocchiaro, responsabile del sindacato  Fials  (Federazione Italiana Autonomia Locali Sanità) , che aveva denunciato la presenza di faine nel parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Biagio.

Secondo il sindacato ''Asl dovrebbe infatti rimborsare i danni causati dalle faine alle auto''. Faina che erano state segnalate all’Asl che aveva fatto intervenire la Polizia provinciale che a sua volta ha posato una trappola per catturarle. Trappola poi danneggiata da qualcuno.

re.ba.

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