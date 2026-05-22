Domodossola ospita il primo TEDx cittadino

Debutterà domenica 24 maggio a Domodossola il primo TEDxDomodossola, iniziativa no-profit organizzata sotto licenza ufficiale TED e realizzata interamente su base volontaria. L’appuntamento è fissato alle 16 all’Auditorium Don Tullio Bertamini del Collegio Mellerio Rosmini, con apertura porte alle 15.30 e ingresso da via Ida Braggio. Tra i partner dell’iniziativa figura anche Ultarvox, l'editore della nostra testata.

Dopo le cinque edizioni di TEDx Alberghiero Rosmini Youth, esperienza che aveva coinvolto studenti e territorio, il progetto si amplia ora in un evento cittadino che punta a trasformare Domodossola in luogo di incontro tra idee, esperienze e visioni diverse. Il tema scelto per questa edizione, “Il mondo da fare”, ruota attorno alla capacità di immaginare e costruire nuovi scenari sociali, culturali e ambientali, partendo dal presente.

Sul palco saliranno professionisti, studiosi e formatori provenienti da ambiti differenti. Tra loro Marta Avesani, esperta di sostenibilità integrale e presidente italiana del movimento internazionale ECOnGOOD, che porterà una riflessione sulla necessità di recuperare il senso del possibile in un’epoca che sembra proporre modelli senza alternative. Attraverso esempi concreti parlerà di economia orientata al bene comune e di nuovi strumenti per imprese e cittadini.

L’architetto Gianni Bretto, attivo da anni nel recupero del patrimonio storico e paesaggistico tra Ossola ed Europa, proporrà invece una lettura dell’architettura come processo di trasformazione continua. Il suo intervento si concentrerà sul rapporto tra tutela e innovazione, mostrando come il recupero dell’esistente possa diventare occasione per immaginare nuovi usi e nuovi significati del territorio.

Spazio anche ai temi educativi e sociali con Chiara Colombo, pedagogista e garante dei diritti dei minori del Comune di Verbania, che rifletterà sul ruolo delle nuove generazioni e sulla necessità di superare stereotipi e approcci paternalistici nei confronti di bambini e adolescenti, riconoscendoli come protagonisti attivi del cambiamento.

Il rapporto tra presente e futuro sarà al centro anche dell’intervento di Enrico Dandolo, presidente della Fondazione Gualtiero Marchesi e figura storica della ristorazione e della formazione italiana, che partirà dalla propria esperienza professionale per affrontare il tema delle scelte quotidiane e della responsabilità personale nella costruzione del domani.

Ambra Ferrari, coach aziendale e presidente dell’Opera Pia Domenico Uccelli di Cannobio, porterà l’attenzione sul tema della cura in una società sempre più anziana, interrogandosi sul sostegno a operatori, famiglie e strutture che ogni giorno affrontano la fragilità e l’assistenza.

L’intelligenza artificiale e il rapporto tra tecnologia e umanità saranno invece al centro del talk di Emanuela Geracà, formatrice e mental coach, che proporrà una riflessione sul concetto di “Umanesimo 4.0”, tra innovazione digitale, consapevolezza e relazioni umane.

A chiudere il programma sarà Michele Gori, flautista jazz di fama internazionale originario di Domodossola e docente al Conservatorio di Clermont-Ferrand, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra musica, immaginazione e sogno lucido, esplorando il potere creativo dell’esperienza musicale.

Al termine dell’evento seguirà l’AperiTEDx preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini. I biglietti per partecipare all'evento sono disponibili online.